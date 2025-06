Microsoft si starebbe preparando a licenziare migliaia di persone

Microsoft sta infatti spendendo decine di miliardi di dollari per potenziare i suoi data center e server, e ha promesso agli investitori di mantenere sotto controllo le altre voci di spesa. Peraltro non è la prima volta che la casa di Redmond riduce il suo personale: ricorderete senz'altro i 6.000 licenziamenti effettuati nel 2024.

Pare che l'impatto maggiore dei tagli si verificherà sui team commerciali, sugli addetti alle vendite , ma i licenziamenti non si limiteranno a colpire quell'area e rientrano in un piano volto a limitare i costi all'interno di alcuni settori strategici, anche al fine di contenere gli sforzi che la compagnia sta facendo con i suoi investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Era nell'aria?

Risalgono solo a pochi giorni fa le voci secondo cui Microsoft avrebbe in programma altri licenziamenti in Xbox nelle prossime settimane. Per quanto concerne invece la divisione vendite, c'era il sentore di problemi in arrivo visto che ad aprile è stata annunciata l'intenzione di affidare queste mansioni a società esterne.

L'azienda ha ribadito l'intenzione di valutare costantemente la propria struttura organizzativa al fine di garantire una crescita sostenibile, ma al contempo i grossi investimenti sull'intelligenza artificiale stanno imponendo scelte difficili e tutt'altro che popolari.