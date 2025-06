Altman pronto a soluzioni drastiche: OpenAI potrebbe denunciare Microsoft per pratiche anticoncorrenziali

Guerra o alleanza?

Quella tra OpenAI e Microsoft è una delle collaborazioni più importanti degli ultimi tempi, riferendoci in particolar modo al settore dell'intelligenza artificiale. Ad aver rotto gli equilibri è l'incertezza legata al futuro della collaborazione, con il focus rivolto all'accesso alle risorse e alla possibile trasformazione di OpenAI in una società for-profit.

OpenAI

Microsoft, però, sembra non voler dare il via libera ad OpenAI, requisito fondamentale per diventare una public-benefit corporation e quindi avanzare con una quotazione in borsa. Il colosso di Redmond avrebbe chiesto una quota maggiore e al momento pare sia difficile arrivare a un accordo concreto, pena la perdita di 20 miliardi di dollari in investimenti per OpenAI. Proprio per questo motivo Altman starebbe valutando la possibilità di denunciare Microsoft per concorrenza sleale, anche attraverso una campagna pubblica.