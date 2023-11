Microsoft ha assunto Sam Altman, l'ex CEO di OpenAI, guiderà il team di ricerca sulle IA

Microsoft ha annunciato di aver assunto Sam Altman, l'ex CEO di OpenAI che recentemente era stato cacciato dalla compagnia, e il co-fondatore Greg Brockman.

Come abbiamo riportato sulle nostre pagine, lo scorso venerdì Altman era stato cacciato da OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT, dopo che il consiglio di amministrazione aveva sentenziato di "non avere più fiducia nelle sue abilità di continuare a guidare OpenAI".

Molti azionisti e Microsoft, che ha investito circa 13 miliardi di dollari per possederne il 49%, hanno fatto pressioni e aperto delle negoziazioni per far riassumere Altman, in quanto visto come una figura chiave imprescindibile.

La vicenda ha raggiunto la sua conclusione oggi, quando Satya Nadella, il CEO del colosso di Redmond, ha annunciato che Altman, Brockman e alcuni dei loro collaboratori entreranno a far parte del team di ricerca sulle IA di Microsoft. Al tempo stesso l'azienda continuerà a collaborare a stretto contatto con OpenAI e il suo nuovo CEO, Emmett Shear

"Siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia che Sam Altman e Greg Brockman, insieme ai loro colleghi, entreranno a far parte di Microsoft per guidare un nuovo avanzato team di ricerca sull'IA", ha dichiarato Nadella con un post su X | Twitter. "Non vediamo l'ora di muoverci rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo".

Sam Altman ha commentato la notizia con un post sui social affermando che "la missione continua", da cui ha ricevuto una risposta da Nadella che recita:

"Sono davvero entusiasta di averti come CEO di questo nuovo gruppo, Sam, che stabilisce un nuovo ritmo per l'innovazione. Abbiamo imparato molto nel corso degli anni su come offrire a fondatori e innovatori lo spazio per costruire identità e culture indipendenti all'interno di Microsoft, inclusi GitHub, Mojang Studios e LinkedIn, e non vedo l'ora che tu faccia lo stesso."