Microsoft potrebbe svelare un nuovo chip per l'IA di propria produzione a novembre

Secondo quanto riferito da The Information, che riporterebbe un'informazione ricevuta da una fonte vicina alla questione, Microsoft sarebbe pronta a presentare un chip prodotto internamento in collaborazione con AMD e specializzato nelle operazioni supportate da intelligenza artificiale.

La conferenza Ignite si terrà a Seattle dal 14 al 17 novembre 2023 e dovrebbe contenere diversi annunci interessanti da parte di Microsoft, presente in forze all'evento. Tra gli argomenti più gettonati della conferenza c'è proprio l'intelligenza artificiale, che potrebbe essere protagonista anche di questo nuovo hardware da parte della casa di Redmond.

Svincolarsi da NVIDIA

La collaborazione con AMD deriverebbe anche dalla necessità di svincolarsi da NVIDIA, a quanto pare, sebbene non ci siano certezze sulla questione. Attualmente, Microsoft utilizza GPU H100 da parte di NVIDIA all'interno dei data center per i servizi IA come Bing Chat AI, Copilot e altri, ma l'idea sarebbe trovare un'alternativa a questa soluzione.

Il nuovo chip sarebbe identificato dal nome in codice Athena e sarebbe in sviluppo già dal 2019, con i tempi che potrebbero essere maturi per una presentazione ufficiale.