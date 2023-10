X: lo streaming di videogiochi da PS5 e Xbox Series X|S è in arrivo, dice Elon Musk

Dopo aver effettuato i primi tentativi di streaming andati a segno, come la trasmissione di una partita a Diablo 4 effettuata direttamente da Musk in prima persona, l'idea è dunque andare avanti con questa iniziativa ed estenderla anche alle console con un' integrazione che potrebbe essere diretta in futuro.

Elon Musk ha intenzione di puntare seriamente sull'ampliamento delle funzionalità di X come piattaforma social multimediale, e lo streaming dei videogiochi pare essere un elemento importante in questa futura evoluzione, con implementazione anche da PS5 e Xbox Series X|S .

Lo streaming di videogiochi nel futuro di X

PS5 e Xbox Series X

Al momento, comunque, si tratta solo di piani non ancora definiti, anche perché per implementare una funzione del genere ci sarà probabilmente bisogno della collaborazione di Sony e Microsoft per integrare la funzionalità nel software di sistema delle console.

"Aggiungeremo lo streaming per Xbox e PS5", ha scritto Musk in un messaggio su X, "Penso che possa diventare la migliore app generalista e credo ci sia un grande valore a trovarsi in questa posizione per un'app basata sulla scoperta e sull'interazione tra una grande quantità di persone nel mondo".

Nel frattempo, Musk ha intenzione di continuare i test di streaming videoludico da X, con possibili trasmissioni "una volta a settimana o ogni due settimane", a dimostrazione di come si tratti di un intento programmatico per il capo della piattaforma.