Battlefield 2042 Stagione 6: Creazioni Oscure, trailer gameplay e dettagli

Si tratta di uno scenario collocato in Scozia, che ci trasporta in un lungo tunnel sotterraneo che ospita un laboratorio segreto.

DICE e Ripple Effect Studios hanno ampliato i contenuti dello sparatutto in prima persona con alcune caratteristiche peculiari, compresa una nuova mappa chiamata Occultamento che pone le due squadre una contro l'altra in un'ambientazione alquanto angusta.

Una svolta horror

Battlefield 2042 presenta una svolta horror con la Stagione 6

A quanto pare, tali soldati sono stati trasformati, in seguito a terribili esperimenti, in creature combattenti simili a zombie, segnando dunque qualcosa di nuovo nell'universo di Battlefield. La nuova mappa, dallo stile decisamente claustrofobico, recupera alcuni elementi dalle famose Operation Metro e Operation Locker.

Per il resto, sono in arrivo anche nuove armi come il fucile d'assalto VHX-D3, il nuovo veicolo YUV-2 "Pondhawk" e varie altre novità, come abbiamo spiegato nel nostro recente provato di Battlefield 2042 dedicato proprio alla Stagione 6 in arrivo.