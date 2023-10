Battlefield 2042, abbiamo provato le novità della Stagione 6 Creazioni Oscure

Questi, infatti, non seguono lo stile imposto da DICE fino a questo momento, ma invece lo stesso, inaspettato leitmotiv: una svolta oscura dell'universo di Battlefield 2042, in cui i No-Pat finiscono vittime di orribili esperimenti in grado di trasformarli irreversibilmente.

Con qualche giorno d'anticipo rispetto al lancio ufficiale, previsto per il prossimo 10 ottobre, Electronic Arts ci ha invitato a fare un giro di perlustrazione tra i contenuti della nuova stagione di Battlefield 2042 , lo sparatutto sviluppato da DICE che all'uscita aveva in qualche modo deluso le aspettative della community, ma che da allora non ha fatto altro che migliorarsi grazie al costante supporto post-lancio garantito dallo studio svedese.

Occultamento, la nuova mappa ispirata ad Operation Metro

Alcuni scorci della mappa Occultamento di Battlefield 2042 sono di forte impatto

La novità di maggiore impatto che fa il suo esordio con la Stagione 6 di Battlefield 2042 è senz'alcun dubbio Occultamento (Redacted, in inglese), una nuova mappa multigiocatore che Tom Straatman, community manager di DICE, ha spiegato essere stata fortemente ispirata da due capolavori del calibro di Operation Metro e Operation Locker. Se le conoscete entrambe avrete già un'idea del design di Occultamento, che può vantare un piccolo primato, ovvero essere la prima mappa nella storia della serie a svilupparsi interamente al coperto, tra i corridoi di un claustrofobico complesso di ricerca nascosto all'estremità delle Ebridi Esterne, il gruppo di isole a largo delle coste della Scozia.

Abbiamo avuto modo di giocare alcune partite Conquista e Deathmatch a squadre tra i confini di Occultamento, e possiamo ammettere che il concept narrativo di Creazioni Oscure trasuda ampiamente dalle opprimenti pareti della nuova ambientazione. Sì, perché come svelato da DICE nel trailer diffuso in questi giorni e dedicato a delineare la trama alla base della stagione, il laboratorio custodisce un terribile segreto: qui i No-Pat catturati in azione vengono sottoposti a terribili esperimenti, finendo con l'essere trasformati in qualcosa di non molto diverso da mostri, un buon abbinamento considerato come Halloween sia ormai dietro l'angolo.

I No-Pat modificati all'interno di Occultamento avranno un look da vero film horror

Tra laboratori, passaggi sotterranei e due ampie cupole ricche di vegetazione, siamo rimasti sufficientemente convinti della bontà della nuova mappa, anche perché il paragone con Metro e Locker, per nostra sorpresa, non è affatto fuorviante. Occultamento, proprio come le sue celebri colleghe, ha un design squisitamente lineare, e i suoi obiettivi si succedono ordinatamente a catena, anche se la cosa non produce esclusivamente uno stallo frontale tra le forze di fanteria. Proprio come in quelle due storiche mappe, anche qui ci sono infatti svariati percorsi laterali che possono essere sfruttati per aggirare velocemente la linea avversaria e catturare gli obiettivi alle spalle del nemico, scatenando repentini e divertentissimi stravolgimenti di fronte.

La forza di Occultamento, paradossalmente, è proprio la sua capacità di mettere sul tavolo situazioni di combattimento molto diverse tra loro, nonostante la totale assenza di qualsiasi forma di veicolo. Procedere in linea retta verso l'obiettivo successivo vi farà finire coinvolti in violentissime sparatorie tra decine di giocatori, ma è quando si imbocca una scorciatoia laterale e ci si accorge che il nemico ha avuto esattamente la stessa idea che la mappa dà il meglio di sé, offrendo intense schermaglie in locali strettissimi, dove solo la pura aggressività vi farà prevalere sulle squadre nemiche. Insomma, se eravate alla disperata ricerca di un'alternativa alle mappe più dispersive di Battlefield 2042, con il suo carico di azione e adrenalina Occultamento ha buone probabilità di diventare la vostra nuova mappa preferita.