Steam Deck: spuntata la prima prova dell'arrivo di un nuovo modello

Una scappatoia complicata

La registrazione

L'etichetta

Nonostante manchi l'ufficialità, i documenti parlano chiaro. Quindi, il misterioso hardware "Valve 1030", scoperto qualche mese fa tra i documenti della National Radio Research Agency della Corea del Sud, è stato identificato come "Steam Deck" negli Stati Uniti, nome che lascia poco spazio ai dubbi.

Perché non è emerso prima? Perché proprio come fatto con lo Steam Deck originale, Valve ha usato il suo fornitore di chip Wi-Fi e Bluetooth per non dare nell'occhio. Il nuovo Deck è stato infatti registrato da una compagnia chiamata Quectel, non da Valve, usando una scappatoia.

Quectel ha fatto richiesta per un permesso di modifica di Classe II per consentire al suo chip certificato Wi-Fi 6E e Bluetooth, FC66E, di funzionare retroattivamente anche in un nuovo Steam Deck. In questo modo Valve non deve certificare l'apparecchio, perché i suoi chip wireless sono già stati certificati e non hanno bisogno di essere testati di nuovo.