The Last of Us 2 Remastered è in sviluppo, stando al curriculum di un dipendente Naughty Dog

Pare che Naughty Dog stia lavorando a The Last of Us 2 Remastered, ovvero una versione rimasterizzata del secondo capitolo della serie, presumiamo per PS5 ed eventualmente anche per PC. L'informazione arriva dal profilo LinkedIn del lead outsource artist Mark Pajarillo,

Il profilo dello sviluppatore di Naughty Dog in tal senso non lascia spazio a interpretazioni. Infatti, afferma:

"Responsabile della supervisione della produzione di tutte le risorse artistiche ambientali, armi e oggetti di scena interattivi in outsourcing per i due titoli iconici The Last of Us: Part One e The Last of Us 2: Remastered".