Naughty Dog: licenziamenti in corso nel team di The Last of Us e Uncharted, per Kotaku

Una manovra molto dura

Questa illustrazione è praticamente tutto quello che abbiamo visto del progetto multiplayer di The Last of Us

Kotaku riporta anche che coloro che sono stati colpiti dai licenziamenti non riceveranno nessuna buonuscita ed è stato richiesto ai membri del team, coinvolti e non, di non parlare della questione in pubblico. I contratti, in ogni caso, non saranno risolti fino alla fine di ottobre, dunque la comunicazione è arrivata con alcune settimane di anticipo.

Anche un team di enorme successo come Naughty Dog, autore di serie come The Last of Us e Uncharted, sembra non essere al sicuro dalla grande crisi che sta colpendo l'industria e che sta portando a numerosi licenziamenti in tutto il mondo.

Il team di PlayStation Studios ha concluso i lavori su The Last of Us: Parte I, il remake del primo capitolo della serie, e sta lavorando al gioco multiplayer basato su questa, che viene identificato come Fazioni, ma non ha ancora un titolo ufficiale. Tuttavia, sembra che il progetto abbia incontrato alcuni problemi e stia richiedendo più tempo del previsto, in base anche a quanto riferito da Bloomberg che aveva riportato una riduzione di dimensioni del gioco.