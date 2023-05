The Last of Us Multiplayer: Sony ha ridotto dimensioni e portata del gioco, per Bloomberg

The Last of Us: Fazioni, o come si chiamerà il nuovo progetto multiplayer di Naughty Dog, ha subito un ridimensionamento da parte di Sony, secondo quanto riferito da Jason Schreier, affidabile giornalista di Bloomberg.

L'informazione, riferisce Jason Schreier, arriva da quattro persone "che hanno a che fare con il progetto" ma che ovviamente hanno chiesto di rimanere anonime. In base a queste, è emerso che Sony ha ridotto le risorse sul progetto multiplayer di The Last of Us, informazione che arriva proprio in corrispondenza con il recente annuncio di quello che sembra essere un rinvio interno annunciato da Naughty Dog.



"Sony Group Corp. ha rallentato lo sviluppo su un nuovo gioco multiplayer nella serie The Last of Us, con gli autori che stanno effettuando un riassestamento della qualità e della fattibilità sul lungo termine del progetto", si legge nell'articolo di Bloomberg.

Il team che sta lavorando al gioco è stato ridotto dopo una recente valutazione, hanno riferito le fonti interne. Un piccolo gruppo è rimasto sul progetto, mentre la compagnia sta rivalutando la direzione da intraprendere. Il gioco non è stato cancellato, spiega Schreier, ma molti sviluppatori sono stati spostati su altri progetti.

Alla richiesta di un commento ufficiale inviata da Bloomberg a Naughty Dog sulla questione, il team ha rilasciato il messaggio riportato sopra, come a mettere le mani avanti in vista della fuoriuscita di queste informazioni. Naughty Dog, nel messaggio pubblicato poco fa, cita in effetti "altri progetti" in lavorazione, tra i quali anche un nuovo single player. In base a quanto riferito da Bloomberg, sembra che diversi sviluppatori e risorse siano stati spostati dal progetto multiplayer agli altri giochi in sviluppo, in attesa di capire cosa succeda di preciso a The Last of Us: Fazioni.