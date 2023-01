The Last of Us multiplayer: una nuova immagine di "Fazioni", novità in arrivo nel 2023

Naughty Dog oggi ha condiviso una nuova nuova concept art di "Fazioni", il nome provvisorio e non ufficiale del gioco multiplayer standalone di The Last of Us a cui lo studio sta attualmente lavorando, che potrete visualizzare qui sotto. Ha inoltre svelato che svelerà nuovi dettagli sul gioco entro la fine del 2023, che tra l'altro segna il decimo anniversario della serie.

Stando alle informazioni svelate da Naughty Dog, il team del progetto multiplayer di The Last of Us è guidato da Vinit Agarwal, co-game director (in precedenza è stato anche lead game designer di The Last of Us Parte 2, Uncharted 4: Fine di un Ladro & L'Eredità Perduta); Joeseph Pettinati, creative director (in precedenza lead editor di The Last of Us Part 2 e video editor di Uncharted 4: L'Eredità di un Ladro & L'Eredità Perduta); Anthony Newman, co-game director (in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo in The Last of Us Parte 2, ed è stato lead game designer di Uncharted 4: Fine di un Ladro e l'originale The Last of Us).

Inoltre lo studio ha spiegato che il gioco rappresenta "un'esperienza fresca e nuova" per lo studio, senza però rinunciare a "storie, personaggi e gameplay incredibili" che hanno caratterizzato le loro precedenti produzioni.

The Last of Us Multiplayer, la nuova immagine pubblicata da Naughty Dog oggi

"Ci stiamo preparando al decimo anniversario di The Last of Us a giugno e siamo così entusiasti di condividere di più con voi sul futuro di questo franchise. Avremo alcune divertenti sorprese per voi lungo la strada, ma entro la fine dell'anno inizieremo a offrirvi alcuni dettagli sul nostro ambizioso gioco multiplayer di The Last of Us.", recita il post di Naughty Dog.

"Con un team guidato da Vinit Agarwal, Joe Pettinati e Anthony Newman, il progetto si preannuncia come un'esperienza fresca e nuova dal nostro studio, ma radicata nella passione di Naughty Dog per la realizzazione di storie, personaggi e gameplay incredibili. Abbiamo condiviso con voi una concept art del progetto l'anno scorso e speriamo che questo nuovo concept art vi entusiasmi ulteriormente per ciò su cui sta lavorando il nostro team."

Oggi Naughty Dog ha anche annunciato che la serie The Last of Us ha raggiunto e superato quota 37 milioni di copie vendute nel mondo.