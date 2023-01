The Last of Us: la serie ha venduto oltre 37 milioni di copie, svela Naughty Dog

La serie di The Last of Us ha totalizzato oltre 37 milioni di copie vendute. Lo ha svelato Naughty Dog con un post sul suo sito ufficiale in cui riflette sul successo del brand, che quest'anno compie dieci anni, in prospettiva dei progetti futuri.

"Siamo orgogliosi di condividere con voi che l'intero franchise di The Last of Us ha venduto oltre 37 milioni di copie in tutto il mondo a dicembre 2022 e sta continuando a raggiungere nuovi e vecchi giocatori ogni giorno", recita il post di Naughty Dog. "Sapere che Joel, Ellie e tutto il nostro cast di personaggi sono stati vissuti e amati da così tanti di voi spinge l'intero studio verso il futuro."

La serie è destinata a vedere i propri numeri crescere ulteriormente, basti solo pensare al lancio di The Last of Us Parte 1 su PC a marzo, di cui verranno svelate maggiori informazioni nelle prossime settimane, e l'inevitabile boost di vendite che verrà causato con il lancio della serie HBO, che prenderà il via in Italia il 16 gennaio 2023.

In futuro inoltre arriverà anche l'atteso "Fazioni", il nome provvisorio del gioco multiplayer a cui sta attualmente lavorando Naughty Dog, di cui oggi è stata presentata una nuova concept art.

"Anche se ha compiuto 10 anni, sembra che The Last of Us sia appena iniziato e questo anno impegnativo mostrerà sicuramente il perché. Dopo il successo del lancio di The Last of Us Part I su PlayStation 5 lo scorso anno, non vediamo l'ora di portarvi la versione per PC il 3 marzo! Avremo maggiori informazioni sulle caratteristiche e le specifiche della versione per PC prima del suo lancio."

The Last of Us, un artwork del primo gioco della serie

Il primo capitolo di The Last of Us è stato pubblicato su PS3 il 14 giugno del 2013. Il sequel, The Last of Us Parte 2, invece è arrivato nei negozi su PS4 il 19 giugno 2020. Lo scorso 2 settembre invece è stato pubblicato The Last of Us Parte 1, remake del capitolo originale per PS5.