Guardiani della Galassia 3, Dave Bautista conferma l'addio a Drax

Dave Bautista ha confermato che Drax farà la propria ultima apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 3, ma a quanto pare l'addio al personaggio non rappresenta una tragedia per l'attore, che anzi si è detto sollevato da questo epilogo.

In realtà la cosa era nell'aria da tempo: già nel maggio del 2021 Bautista ha detto di pensare che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarebbe stata la fine di Drax, ma non è chiaro se l'eroe uscirà di scena in maniera drammatica o meno: tutto è possibile con James Gunn.

"Sono estremamente grato per Drax, amo questo personaggio", ha detto l'attore in un'intervista con GQ. "Tuttavia sono sollevato che sia finita. Non era tutto rose e fiori."

"Recitare quel ruolo era complicato, il processo di makeup mi sfiniva. E poi non so se voglio che Drax sia ciò per cui verrò ricordato: si tratta di un'interpretazione buffa, e io voglio dedicarmi a ruoli più drammatici."

Parte del cas di Glass Onion - Knives Out, Bautista ha dimostrato in più di un'occasione di essere un professionista versatile, sebbene chiaramente sia stato in primo luogo il suo straordinario fisico a consentirgli di lavorare nel mondo del cinema.

A tal proposito, come sappiamo Bautista si è proposto come protagonista per il film di Gears of War prodotto da Netflix: chissà se i vertici della piattaforma streaming gli concederanno una possibilità.