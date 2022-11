Gears of War: Dave Bautista si propone come protagonista del film Netflix

Dave Bautista vuole assolutamente vestire i panni di Marcus Fenix nel film di Gears of War annunciato da Netflix e per dimostrarlo ha indossato l'iconica armatura della serie in un video pubblicato su Instagram e Twitter, candidandosi ufficialmente per la parte.

"Non posso renderla più semplice di così", recita il messaggio che accompagna il post di Bautista, un chiaro messaggio rivolto a Netflix, che ha in programma di realizzare un film live action e una serie animata di Gears of War, suggerendogli dunque che lui sarebbe perfetto per la parte.

Ed effettivamente potrebbe essere la scelta giusta. Bautista si è sempre dimostrato un grande fan della serie. Non solo, è apparso all'interno di Gears 5 come personaggio giocabile, con addirittura la possibilità di sostituirlo a Marcus Fenix, sia nelle fattezze che nella voce. Tra l'altro il video pubblicato qui sopra proviene proprio dal trailer che nel 2019 aveva svelato la sua presenza nel gioco.

Aggiungiamo che in passato Bautista ha rivelato di aver rifiutato un ruolo nella serie Fast & Furios pur di provare a proporre le sue idee per un film di Gears of War in cui avrebbe ovviamente interpretato Marcus Fenix. Inoltre ha ricevuto anche il benestare da Cliff Bleszinski, il papà della serie.

Che ne pensate, vorreste vedere Dave Bautista nei panni di Marcus Fenix nel film live action di Gears of War? Fatecelo sapere nei commenti.