Creatures of the Deep, la recensione di un gioco di pesca fin troppo rilassante

Il pescatore appassionato sa bene che l'idea della pesca come passatempo calmo e rilassante è una sorta di falso storico, ma per un videogioco è un compromesso accettabile e può essere perfetto per una soluzione portatile, come vediamo in questa recensione di Creatures of the Deep. Il gioco di Infinite Dreams si propone come una sorta di avventura ittica in giro per diversi mari, alla ricerca di creature sempre più grandi e rare ma senza disdegnare anche la caccia a pesci più classici che possano aiutare il protagonista a progredire e diventare il pescatore più forte del mondo.

Segnalazioni inquietanti sono giunte da varie parti del mondo: pare che sconosciute creature stiano emergendo dalle profondità marine, seminando il panico nelle località costiere. Questi mostri degli abissi rappresentano delle minacce, ma anche delle grandi opportunità per tutti i pescatori degni di questo nome, pertanto anche il protagonista decide di prendere la sua barchetta e navigare alla volta dei luoghi in cui sono state avvistante le misteriose creature, ma la strada da percorrere per raggiungere la caccia grossa è decisamente lunga.

E lo è davvero, considerando che la progressione in Creatures of the Deep non è propriamente spedita, come vedremo, ma questo è il classico caso in cui l'esperienza è data soprattutto dal viaggio, e di acqua da far passare sotto lo scafo del nostro guscio di noce ce n'è davvero tanta, forse troppa. Al di là delle premesse narrative, che sono alquanto stringate ma a dire il vero anche piuttosto inutili in questo frangente, il gioco ci infila subito su una barchetta alle prese con pesci e misteriosi relitti da acchiappare con la lenza.