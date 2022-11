Bleach: il cosplay di Rangiku firmato MiMi Chan colpisce nel segno

Oggi vi proponiamo un cosplay di Rangiku Matsumoto da Bleach realizzato da MiMi Chan. Uno dei punti di forza dell'opera di Tite Kubo è senza dubbio il suo abbondante e variegato cast di personaggi, molto gettonato tra i cosplayer, specialmente quando si parla dell'avvenente Shinigami del Gotei 13.

Rangiku è una Shinigami della Soul Society, ovvero una guardiana di anime che purifica l'entità maligne note come Hollow. Appartiene dunque alle forze del Gotei 13, il corpo militare della Soul Society (in pratica l'altro mondo), che si occupa di combattere questi demoni. Rangiku in tal senso non è una Shinigami qualunque: a dispetto dei suoi modi oziosi e il vizio per l'alcol, è la seconda in comando della 10ecima divisione del Gotei 13, guidata dal giovane capitano Tōshirō Hitsugaya.

Il cosplay realizzato da MiMi Chan mette in mostra il lato più fascinoso e smaliziato di Rangiku. Si tratta di un lavoro sicuramente ben riuscito, con costume e parrucca decisamente fedeli a quelli del personaggio, con la scenografia che si rifà alla tradizione giapponese particolarmente azzeccato in questo caso.

