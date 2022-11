Genshin Impact: il cosplay di Nilou di peachmilky_ strega con una danza ipnotica

Genshin Impact continua a riscuotere grande successo in tutto il mondo e tra poche settimane finalmente riceverà la tanto attesa traduzione in italiano con la versione 3.3. Per ingannare l'attesa ammiriamo il cosplay di Nilou realizzato da peachmilky_, che interpreta magistralmente la danzatrice di Sumeru esibendosi in un video di Instagram.

Nilou è una delle aggiunte più recenti del cast sempre in evoluzione di Genshin Impact. Si tratta di un personaggio 5 stelle, ovvero della massima rarità, che sfrutta fendenti acquatici per danneggiare i nemici e potenziare le reazioni elementali dei compagni. Proviene da Sumeru, una regione ispirata al Medio Oriente e il sud dell'Asia, e il suo design è chiaramente ispirato a quelle delle danzatrici del ventre.

Il cosplay di peachmilky_ è praticamente perfetto. Non solo il costume è stato riprodotto in maniera fedele ma, come possiamo vedere nel video qui sotto, la cosplayer ha anche dato vita al personaggio di Nilou esibendosi in una danza. Gli effetti "acquatici" aggiunti in post-produzione e la scenografia dal tocco mediorientale fanno da ciliegina sulla torta di un lavoro sicuramente ben fatto.

Il cosplay di Nilou realizzato da peachmilky_ vi convince? O avete visto interpretazioni migliori della ballerina di Genshin Impact? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.