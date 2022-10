My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin da streghetta di Esther festeggia Halloween

Ammiriamo un nuovo cosplay di Marin Kitagawa, la co-protagonista di My Dress-Up Darling, vestita da streghetta in occasione di Halloween nella rappresentazione della modella olandese Esther, conosciuta sui social anche come keikocosplay.

My Dress-Up Darling parla della passione per i cosplay dal punto di vista di Marin, un'aspirante cosplayer dal carattere solare, e di Gojō, ragazzo introverso ma estremamente abile con ago e filo. Unendo le loro forze, Marin riesce a coronare il suo sogno e nel corso della Stagione 1 l'abbiamo vista interpretare vari personaggi fittizi. L'anime ha riscosso un grande e ora i fan attendono la Stagione 2.

Il cosplay realizzato da Esther si basa su un artwork celebrativo di Halloween di Marin Kitagawa travestita per l'occasione da streghetta. Il risultato come potrete vedere nella galleria qui sotto è senza dubbio ottimo, sia perché si tratta di un cosplay a tema piuttosto azzeccato, ma anche per la grande cura da modella riposta per costume e acconciatura, nonché per la scenografia halloweenesca che fa sfondo agli scatti.

