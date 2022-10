Bayonetta: il cosplay di supersailorvirgo strega un'intera spiaggia

Vediamo questo cosplay di Bayonetta realizzato da supersailorvirgo in modo impeccabile, pur non presentando il costume completo della strega preferita dai videogiocatori di tutto il mondo. Come potete vedere, la nostra ha deciso di fare un giro in spiaggia, dove ha stregato un po' tutti agitando il suo charme e le sue pistole.

Naturalmente il vestito non è quello istituzionale del personaggio, ma una rielaborazione dello stesso, che è stato adattato al nuovo contesto. Comunque sia la realizzazione è davvero impeccabile, con la prevalenza assoluta del colore nero e la presenza di accessori e rifiniture che richiamano in modo incontrovertibile l'originale.

Simpatica anche la realizzazione delle pistole, mentre è ottima la pettinatura, con tanto di fascia rossa mossa dal vento. Importanti anche le movenze della cosplayer, che imita l'andatura originale della strega in modo accurato. Insomma, ci troviamo di fronte a un ottimo cosplay che rende giustizia al personaggio della serie di PlatinumGames.

Per il resto vi ricordiamo che giusto in questi giorni è stato lanciato Bayonetta 3 su Nintendo Switch, un gioco che ha convinto un po' tutto, compresi noi di multiplayer.it, come potete leggere nella nostra recensione.