Steam: Valve aumenta i prezzi consigliati dei giochi, in modo drammatico in alcune regioni

Valve ha deciso di aumentare il prezzo consigliato dei giochi su Steam in moltissimi territori. Cosa significa questo? Sostanzialmente è stata pubblicata una tabella con i nuovi prezzi dei giochi di fascia medio alta, che servirà da riferimento per tutti gli altri. Gli aumenti colpiscono un po' tutte le regioni del globo, ma in alcuni casi sembrano essere davvero giganteschi.

Ad esempio in Argentina il prezzo di un gioco passa da 649,99 a 3800 Peso, con un aumento di ben il 485%, mentre in Turchia da 92 a 510 lire turche, con un aumento del 454%. Aumenti anche in Europa, con il prezzo consigliato in euro che passa da 49,99€ a 58,99€ (+18%), mentre quello in sterline, valido quindi nel Regno Unito, che passa da 46,49 a 49,99 (+8%).

Vediamo la tabella completa:

La tabella degli aumenti di prezzo di Steam

Ora, va specificato che su Steam i prezzi consigliati non sono obbligatori, come vi sarete accorti. Di fatto alcuni editori pubblicano già da tempo e in totale autonomia ai prezzi indicati da Valve (anche superiori, in alcuni casi). Ciò non di meno è lecito attendersi un adeguamento della gran parte del mercato di fascia medio alta alle nuove indicazioni, mirate a combattere gli effetti dell'inflazione, che hanno colpito un po' tutti.

I rischi di questi aumenti sono evidenti, primo fra tutti il potenziale ritorno a un ricorso massiccio alla pirateria da parte di chi si troverà costretto a pagare molto di più per ogni singolo gioco. Speriamo che non avvenga davvero. Comunque sia quando aumentano i prezzi non è mai una buona notiiza.