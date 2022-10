Skald: Against the Black Priory: Il nuovo trailer ci ricorda di provare la demo

L'editore Raw Fury ha pubblicato un nuovo trailer di Skald: Against the Black Priory, gioco di ruolo hardcore di stampo classico, in arrivo su PC nel 2023. Si tratta di un breve filmato da 23 secondi pensato per ricordarci della demo, scaricabile gratuitamente da Steam o da GOG.

Nel video possiamo vedere alcuni momenti di questo tributo all'epoca dei giochi di ruolo alla Ultima, con sequenze molto veloci registrate in diversi dei luoghi visitabili durante l'avventura.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Skald: Against the Black Priory in cui abbiamo scritto:

Sono ancora moltissimi gli elementi di Skald: Against the Black Priory che vanno verificati. In generale il prologo ci è piaciuto, per quello che offre, ma ci ha mostrato anche alcune ingenuità, che il team di sviluppo dovrà inevitabilmente risolvere se vuole lanciare sul mercato un ottimo titolo. In particolare si spera che il sistema di combattimento venga revisionato a dovere per diventare più profondo e dare alle scelte del giocatore un maggior peso.