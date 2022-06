Skald: Against the Black Priory: il provato del prologo di un gioco di ruolo all'antica

Se c'è un fatto che rende interessante la contemporaneità dei videogiochi non è tanto la corsa alla tecnologia, ma il fatto che si è arrivati a un punto tale da poterla tranquillamente rifiutare. Accanto alle produzioni standard dell'industria vivono decine di tendenze diverse, spesso caratterizzate da una specie d'idiosincrasia per la modernità in quanto tale, con la continua ricerca di esperienze di stampo classico, che siano in grado cioè di riattualizzare il passato, letto da molti in chiave mitica. Uno scenario così sfaccettato e così pieno di rimandi, ritorni di fiamma e celebrazioni ammette sicuramente una maggiore possibilità di osare, con prodotti che sembrano non avere un mercato, ma che comunque raggiungono una loro nicchia. Magari non arricchiscono gli sviluppatori, ma sono solide basi di partenza per instaurare un dialogo con la comunità.

Un tuffo nel passato

Il gioco ha un aspetto molto classico

Lo spirito di Skald: Against the Black Priory è quello dei giochi di ruolo antichi. Guardandolo vengono subito alla mente gli Ultima, ma anche Knights of Legend, i giochi di ruolo della SSI e tanti altri titoli simili usciti negli anni '80 e nei primi anni '90. In effetti avviando il gioco di Scape-IT AS non viene in mente un singolo riferimento, ma un'epoca intera, che è poi la forza di certe produzioni, che mirano a rievocare un certo passato, non solo delle singole opere.

Il mondo di gioco inquadrato dall'alto e diviso in caselle in bassa risoluzione, la schermata principale occupata in parte dai ritratti dei membri del party, in parte dalla mappa principale e in parte dai vari tasti funzione, non possono che fare immediatamente breccia in chi ha vissuto quell'epoca, che si ritrova rapito a cliccare sulle caselle per indicare al party dove andare e a godere di un'interfaccia semi testuale (gestibile comunque tramite mouse) che gli piace a pelle senza saperne nemmeno il motivo. Naturalmente il tutto si può rifiutare, ma non è questo il punto.

Skald: Against the Black Priory racconta la storia di una spedizione, guidata dall'eroe o dall'eroina protagonista, inviata da un nobile a cercare la figlia scomparsa, allontanatasi da casa volontariamente per oscuri motivi. Nel prologo del gioco, liberamente scaricabile, abbiamo trovato le prime due ore circa di gameplay, fatte di esplorazione e tanti dialoghi. La versione dimostrativa si interrompe di netto prima dello scoppio di un evento importante, almeno in apparenza, ma consente di studiare il sistema di gioco e di verificarne il funzionamento, in attesa della versione finale che dovrebbe apportare molte migliorie e diversi cambiamenti.