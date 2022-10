Hitman 3: Freelancer, un video spiega come giocare alla nuova modalità gratis

IO Interactive ha pubblicato un nuovo video di presentazione per Hitman 3: Freelancer che spiega vari dettagli della nuova modalità in stile roguelike, la cui uscita gratuita è fissata per il 26 gennaio 2023, con una beta tecnica prevista per il prossimo mese.

Freelancer è una nuova modalità con elementi roguelike per Hitman 3 strutturata come un gioco a parte, a cui si potrà prendere parte gratuitamente. Per poterla provare più approfonditamente prima del lancio, il team ha deciso di lanciare una beta tecnica a novembre 2022, dunque il prossimo mese, dal 3 al 7 novembre.

Il video riportato qui sopra spiega nel dettaglio il funzionamento di Freelancer, che vede l'Agente 47 incaricato di colpire varie organizzazioni in giro per le ambientazioni note della trilogia di Hitman. In una run è necessario abbattere 4 leader nemici, per arrivare ai quali è però necessario colpire degli obiettivi minori.

Come si conviene a un roguelike, un fallimento in una delle missioni determina la perdita di tutte le armi e gli oggetti conquistati in una run, oltre a metà dei soldi guadagnati, ma con alcuni elementi che possono essere trasferiti da una partita all'altra. Le missioni e i livelli comportano vari stili di gioco da intraprendere e meccaniche di gameplay, dunque ci si dovrà adattare a varie situazioni per poter arrivare in fondo a ogni livello.

Avevamo già visto la data d'uscita di Freelancer all'inizio del mese, a questo punto abbiamo le idee più chiare sul funzionamento di questa nuova modalità di Hitman 3.