Hitman 3: modalità Freelancer gratis ha una data d'uscita, beta in arrivo

IO Interactive ha annunciato il prossimo avvio del beta test a numero chiuso su Hitman 3: Freelancer, una modalità extra per il gioco stealth che sarà completamente gratuita e introdurrà alcune dinamiche nuove nel gameplay classico.

Hitman 3: Freelancer mode ha una data d'uscita fissata e sarà disponibile il 26 gennaio 2023, ma intanto potrebbe esserci la possibilità di iniziare a provarla in anticipo con il periodo di beta test a numero chiuso che dovrebbe iniziare a novembre.

Come riferito dagli sviluppatori, l'iniziativa rientra nel "Road to Freelancer", ovvero un programma di avvicinamento alla nuova modalità di gioco che si presenta piuttosto sostanziosa.

Oltre ad essere completamente gratuita, Hitman 3: Freelancer introdurrà dinamiche in stile roguelike all'azione di gioco standard della serie, basandosi in particolare sui contenuti del terzo capitolo. È stata annunciata tra le novità dell'Anno 2 dei contenuti di Hitman 3, gioco che evidentemente continuerà a ricevere supporto ancora nei prossimi mesi.

Il beta test a numero chiuso avrà inizio sulla versione Steam di Hitman 3, in attesa di eventuali estensioni ad altre piattaforme. Si tratta di portare a termine vari obiettivi all'interno di mappe aperte, ma con la minaccia dell'elemento roguelike, che dovrebbe introdurre la morte permanente del personaggio.

Il beta test dovrebbe servire a misurare la capacità dei server in situazioni di stress, oltre a consentire un migliore bilanciamento in termini di distribuzione punti esperienza e valuta in-game per il fattore economico del gioco.