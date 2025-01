IO Interactive conferma i due progetti in sviluppo e prevede nuovi contenuti di Hitman nel 2025

Parlando con la testata Game World Observer, la Studio Manager di IO Interactive Lisa Kretschmer ha parlato di quella che sarà l'attività della compagnia per cui lavora nel corso del 2025 , confermando lo sviluppo di due progetti tripla A, Project 007 e Project Fantasy , e parlando di nuovi contenuti in arrivo per la serie Hitman .

Più Hitman nel 2025

"Nel 2025, continueremo a lavorare su due grandi uscite AAA: Project 007 e Project Fantasy, insieme a nuovi contenuti per Hitman." Ha spiegato la Kretschmer, per poi aggiungere "Questi progetti ci permetteranno di coinvolgere i giocatori abituali e di attrarne di nuovi. Project 007 e Project Fantasy sono i nostri progetti più ambiziosi fino ad oggi, e siamo felici dell'entusiasmo dimostrato dalla comunità dei videogiocatori nel contribuire al loro sviluppo. Siamo grati di poter promuovere lo sviluppo di giochi AAA in Turchia e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserva il futuro."

Il riferimento alla Turchia è relativo allo studio di IO Interactive a Istanbul, i cui piani prevedono di "ampliare il nostro team e rafforzare i legami con l'industria locale." Per la Kretschmer, IO punta a supportare giovani talenti tenendo lezioni, offrendo mentorship, organizzando sessioni di condivisione del sapere e altro ancora." Insomma, IO Interactive vuoe utilizzare la sua conoscenza "per restituire qualcosa alla comunità. Come sviluppatori AAA in Turchia, continueremo ad assumere talenti locali e ad accogliere esperti dall'estero per aiutarci a creare esperienze eccezionali."