Sweet Baby Inc. non sta collaborando allo sviluppo di The Witcher 4, afferma il CEO di CD Projekt Red

Come saprete, dal video di presentazione pubblicato in occasione dei The Game Awards 2024, CD Projekt Red è sotto il fuoco di fila di quelli che hanno visto nella scelta di avere Ciri come protagonista una scelta "woke", nonostante fosse chiarissimo da The Witcher 3 Wild Hunt che, nel caso ci fosse stato un quarto capitolo, sarebbe stata lei a condurre l'avventura.

Tra le accuse che vengono mosse allo studio polacco, c'è anche quella di collaborare con Sweet Baby Inc., compagnia che si occupa di consulenze relative all'inclusività in ambito videoludico, avendo sacrificato alcuni autori dei precedenti capitoli per farle spazio. A smentire le voci, vista l'insistenza delle stesse, nate inn particolare da alcuni youtuber cospirazionisti, è arrivato addirittura Michał Nowakowski, il CEO di di CD Projekt, che ha negato qualsiasi coinvolgimento di Sweet Baby Inc. nel nuovo gioco, rispondendo all'ennesima provocazione ricevuta sotto a un suo post su X, in cui ricordava il futuro decimo compleanno di The Witcher 3 (cadrà il 10 maggio) e coinvolgeva alcuni veterano di CD Projekt, come il co-CEO Adam Badowski.