The Witcher 4 accusato di essere politicamente corretto e woke perché Ciri è la protagonista

The Witcher 4 sta subendo delle forti polemiche per via della scelta di CD Projekt Red di dare a Ciri il ruolo di protagonista, nonostante la scelta fosse considerata abbastanza scontata, dopo la trilogia che ha visto Geralt al centro dell'azione e dopo la conclusione di The Witcher 3: Wild Hunt.

Non è detto che Geralt non sia comunque presente, come suggerito in parte anche dal filmato di presentazione, ma per ora il focus del gioco sembra essere stato posto su Ciri. Per i più critici quindi, questa scelta rende The Witcher 4 automaticamete un gioco politicamente corretto e woke. Alcuni hanno anche affermato che la nuova Ciri è semplicemente più brutta rispetto a quella del capitolo precedente, peccato che non perdonano agli aviluppatori.