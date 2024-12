Ricordate che oggi è l'ultimo giorno per acquistare Forza Horizon 4 prima della rimozione dai negozi

Siamo arrivati al fatidico giorno in cui Forza Horizon 4 sarà rimosso dalla vendita su Steam . Il 15 dicembre è arrivato e tra circa 24 ore il capolavoro di Playground Games non sarà più disponibile all'acquisto. Questa è quindi l'ultima occasione per portarlo a casa, usufruendo del forte sconto praticato da Microsoft prima del ritiro.

L'ultima possibilità

Alcuni di voi si staranno chiedendo se valga o meno la pena di acquistarlo, visto che ha qualche anno sulle spalle e che c'è già Forza Horizon 5 a succedergli. La risposta è assolutamente sì, visto che stiamo parlando di un gioco di corse eccellente, che i giocatori hanno amato profondamente, come leggibile nelle recensioni degli utenti pubblicate su Steam.

Attualmente Forza Horizon 4 ha un media di recensioni positive del 90%, sulle più di 253.000 ricevute. Notevole il fatto che le recensioni dell'ultimo mese sono positive al 93%, segno che chi lo ha acquistato di recente lo ha gradito moltisismo. Per dire, ha una media di recensioni positive superiore a quella di Forza Horizon 5, che è dell'88%. Insomma, stiamo parlando di un titolo al top del suo genere, non di una seconda scelta. Il che rende ancora più triste la rimozione dai negozi, [ARTICLE=312102dovuta probabilmente a una questione di licenze in scadenza.[/ARTICLE] Purtroppo Microsoft non può fare altrimenti, a questo punto. Il nostro consiglio è quindi quello di andare su Steam e di non lasciarvelo scappare.