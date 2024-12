Dragon Age: The Veilguard è in forte sconto su Steam per i saldi natalizi di Electronic Arts

Electronic Arts ha lanciato su Steam i suoi Saldi festivi anticipati, con sconti fino al 90%. Tra i giochi in offerta, spicca sicuramente il recente Dragon Age: The Veilguard, che viene scontato del 35%. Quindi è possibile acquistare l'edizione standard per 38,99 euro invece di 59,99 euro, o l'edizione Deluxe per 51,99 euro invece di 79,99 euro. Si tratta sicuramente di un'ottima occasione per portare a casa uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi mesi a prezzo ribassato.