Forza Horizon 4 tra pochi mesi verrà rimosso da Game Pass e dalla vendita su Xbox Store e Steam

Lo stop alle vendite su Xbox, Microsoft Store e Steam e la rimozione dal Game Pass avverrà il 15 dicembre 2024 . Stando alle parole del team ciò è dovuto alla scadenza di alcune licenze del gioco. Ovviamente chi ha acquistato il gioco in digitale o in formato fisico potrà continuare a giocare oltre a questa data e le funzioni online e multiplayer resteranno attive.

DLC già non più disponibili per l'acquisto e presto le playlist non verranno più aggiornate

Oltre alla rimozione, il gioco nei prossimi mesi non verrà più supportato con nuove Playlist. La Series 77 inizierà il 25 luglio e terminerà il 22 agosto e sarà l'ultima. Dopodiché non sarà più possibile accedere alla schermata delle playlist, se non per consultare lo storico, ma sarà comunque possibile completare una selezione di sfide giornalieri e settimanali, che garantiranno Forzathon Points che possono essere scambianti del Backstage Passes per varie ricompense. Questo significa anche che il Series 77 sarà l'ultima chance per i giocatori per ottenere tutti gli Obiettivi Xbox legati alle Festival Playlist.

Alcuni dei bolidi di Forza Horizon 4

Inoltre, a partire da oggi (25 giugno) i DLC di Forza Horizon 4 sono stati rimossi dalla vendita, mentre nelle prossime settimane e mesi il gioco verrà proposto in sconto in più occasioni, per dare modo ai giocatori di aggiungerlo alla propria libreria prima della rimozione.

Rimanendo in casa Xbox, stando a delle voci di corridoio la prossima console di Microsoft sarà completamente digitale, con Sony e Nintendo che potrebbero accodarsi, decretando la fine del mercato dei giochi fisici.