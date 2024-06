Prince of Persia The Lost Crown ha subito un taglio di prezzo permanente

Prince of Persia The Lost Crown ha ricevuto un taglio di prezzo permanente di 10€ . Quindi ora è possibile acquistarlo per 39,99€ invece di 49,99€ in tutti i negozi di tutte le piattaforme. Con il lancio su Steam dietro l'angolo, si tratta di una mossa mirata ad aumentarne la diffusione, anche in vista delle future espansioni, già pianificate e anunciate. Considerate che Ubisoft ha confermato il taglio, che può essere quindi considerato permanente.

Un gioco in espansione

Per chi non lo conoscesse, Prince of Persia The Lost Crown è un metroidvania che rilegge in una chiave decisamente nuova la serie. Ci è piaciuto davvero tanto, come potete leggere nella nostra recensione.

In realtà, già negli scorsi giorni era emersa la possibilità del taglio di prezzo, ma ora è stata confermata.

Recentemente Prince of Persia The Lost Crown è stato aggiornato con nuovi contenuti gratuiti, raccolti nella patch maggiore "Divine Trials", che ha aggiunto delle sfide dedicate al combattimento, con nuovi nemici e boss rivisitati e modificati in modo da offrire degli scontri più impegnativi rispetto al gioco base.

A settembre dovrebbe invece uscire un'espansione vera e propria, chiamata Mask of Darkness, che amplierà la storia raccontata dal gioco. Per ora non se ne sa ancora moltissimo, ma chi ha gradito il gioco dovrebbe sicuramente attenderla con una certa ansia.

Per quanto riguarda l'arrivo su Steam, Ubisoft ha fissato la data all'8 agosto. Quindi, chi non ha ancora acquistato il gioco perché venduto da negozi che non gradisce, ora potrà farci un pensierino.