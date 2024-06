Su Steam stanno per arrivare i Saldi Estivi, un trailer svela alcuni dei giochi in offerta

I Saldi Estivi di Steam stanno per arrivare e come da tradizione Valve ha pubblicato un trailer che prepara i giocatori svelando alcuni dei titoli che saranno in promozione durante questo nuovo giro di succulenti offerte che inizierà il 27 giugno.

Nel filmato possiamo vedere alcuni dei titoli più gettonati degli ultimi mesi, come ad esempio Palworld, Manor Lords e Content Warning. Si parla anche di una nuova categoria, chiamata "Summer Sale deep discounts", che includerà promozioni particolarmente convenienti e da non lasciarsi sfuggire. Insomma, anche questa volta Valve proverà ad alleggerire il nostro portafogli digitale, ci riuscirà?