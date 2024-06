Steam Deck in forte sconto, Valve anticipa i saldi estivi

I saldi di Steam arriveranno giovedì 27 giugno, ma Valve ha deciso in qualche modo di anticiparli mettendo in sconto Steam Deck . In particolare, la variante da 64GB viene offerta a 313,65 euro (invece di 369€), mentre l'edizione da 512GB a 398,65 euro (invece di 469€). Quindi su entrambi i modelli è stato praticato uno sconto del 15%. L'offerta sarà valida fino alle 19:00 (ora italiana) dell'11 luglio. Oppure fino a esaurimento scorte.

Fino a esaurimento scorte

L'offerta più appetibile è sicuramente quella del modello LCD con SSD NVMe da 512GB, che vanta uno schermo LCD 1280 x 800 con vetro acidato antiriflesso da 7 pollici, una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, Wi-Fi 5, una batteria da 40 W/h che garantisce 2-8 ore di gioco (a seconda del gioco scelto), un alimentatore da 45 W con cavo da 1,5 m, una custodia e il bundle del profilo di Steam.

Steam Deck con il sistema avviato

Il modello con SSD da 64GB non ha il vetro antiriflesso, ma per il resto ha caratteristiche identiche all'altro. Ovviamente la minore quantità di spazio può farsi sentire, anche perché alcuni giochi sono così grossi che non riuscirete a farli stare in 64GB. Si può sempre comprare una scheda Micro SD per ampliare lo spazio a disposizione.

Per tutti gli altri dettagli sulle offerte, vi rimandiamo alla pagina dei saldi di Steam Deck, senza naturalmente dimenticare che esistono anche altri modelli tra cui scegliere: LCD da 256GB a 419€, OLED da 512GB a 569€ e OLED da 1 TB a 679€. Purtroppo questi modelli non godono di alcuno sconto. Di fatto Valve ha messo in offerta solo quelli andati fuori produzione, come ben specificato sulla pagina di Steam Deck: "I modelli LCD di Steam Deck da 64 GB e 512 GB verranno gradualmente abbandonati e saranno disponibili fino a esaurimento scorte".