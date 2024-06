Hellblade 2 e altre uscite rilevanti dell'ultimo periodo non sono riuscite a entrare nella top 100 europea

Sono molte le uscite rilevanti di maggio 2024 a non essere entrate nella top 100 dei giochi più venduti in Europa , come sottolineato da Christopher Dring di Games Industry. In particolare spicca l'assenza di Senua's Saga: Hellblade 2 , uno dei giochi first party Xbox più attesi della prima metà dell'anno. Male anche le versioni console del remake di System Shock e The Rogue Prince of Persia.

Dati preoccupanti

Per Dring si tratta di un segno della crescente difficoltà del mercato tradizionale di assorbire le uscite che si susseguono nel corso dei mesi, pur essendoci delle ragioni specifiche che possono in qualche modo spiegare certi risultati non proprio brillanti. Ad esempio Senua's Saga: Hellblade 2 è uscito anche su Game Pass, mentre il remake di System Shock è sicuramente un gioco più appetibile dall'utenza PC, piattaforma su cui si è rivelato un successo.

Detto questo è indubbio che si tratta di insuccessi pesanti per un mercato già di suo poco stabile e sempre pronto a guardare altrove in caso di perdite. Come già sottolineato riportando i dati completi, maggio è stato un mese generalmente molto piatto per le vendite di videogiochi in Europa, con il mercato che è stato fatto dai soliti noti. Rivediamo la top 10.

EA Sports FC 24 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) F1 23 (Codemasters) Ghost of Tsushima: Director's Cut (Sony) Paper Mario: Il portale millenario (Nintendo) Helldivers 2 (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Sembra che ormai i giocatori comprino solo una manciata di titoli, appartenenti sempre alle stesse serie, pur con qualche eccezione.