La Top 10 dei giochi più venduti in Europa a maggio 2024 sente l'enorme mancanza di The Legend of Zelda

GSD ha reso disponibili i dati di vendita dei videogiochi per il mese di maggio in Europa. Possiamo vedere qual è la Top 10 dei software più venduti:

EA Sports FC 24 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) F1 23 (Codemasters) Ghost of Tsushima: Director's Cut (Sony) Paper Mario: Il portale millenario (Nintendo) Helldivers 2 (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Le vendite totali sono di 11,6 milioni di videogiochi, tra PC e console, in Europa a maggio. Si tratta di un calo del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La differenza è dovuta principalmente al fatto che lo scorso anno era arrivato The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Per capire quanto bene aveva fatto, tale gioco da solo aveva venduto più copie dell'intera Top 10 di maggio 2024 sommata. Inoltre, lo scorso anno è arrivato Hogwarts Legacy in versione PS4 e Xbox One, che aveva registrato validi numeri.

I dati includono sia le copie digitali (esclusi Nintendo, 505 Games e piccoli team) che quelle fisiche.