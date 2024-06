Square Enix chiede di non fare spoiler su Final Fantasy 14: Dawntrail e dice quando invierà i codici

In breve, Square Enix chiede ai giocatori con Accesso Anticipato di non fare spoiler a tutti coloro che arriveranno più tardi all'interno dell'espansione. Si tratta di una richiesta legittima, ma come sempre vi sarà qualcuno che preferirà rovinare il divertimento a tutti gli altri.

Le parole di Square Enix sugli spoiler di Final Fantasy 14: Dawntrail

La compagnia giapponese ha scritto, in traduzione: "Durante il periodo di accesso anticipato, non ci saranno restrizioni sui contenuti che possono essere discussi, pubblicati o trasmessi in streaming nel rispetto dell'Accordo di licenza per l'uso del materiale. Tuttavia, chiediamo agli utenti dell'accesso anticipato di essere rispettosi e di fare del loro meglio per evitare di pubblicare contenuti contenenti spoiler, dato che alcuni giocatori potrebbero iniziare a utilizzare il gioco dopo il lancio ufficiale o giocare al proprio ritmo."

Ricordiamo che l'accesso anticipato terminerà il 5 luglio. Si avrà in sostanza una settimana per giocare in anticipo all'espansione o, in caso contrario, per fare attenzione a non subire spoiler da parte dei giocatori che hanno prenotato la propria copia di Final Fantasy 14: Dawntrail.

Square Enix spiega anche che inizierà a mandare i codici di Dawntrail dal 24 giugno (ovvero oggi) per chi ha acquistato l'espansione dal Square Enix Store. L'invio non è simultaneo in tutto il mondo e avverrà per blocchi. Alcuni potrebbero quindi riceverlo prima di altri.

Vi ricordiamo infine che questa nuova espansione è in offerta su Instant Gaming.