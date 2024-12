Final Fantasy 14 x League of Legends si farà mai? Un designer del gioco dice che è il suo sogno

Final Fantasy 14 non è nuovo a una serie di collaborazioni con altri videogiochi, come NieR: Automata e Yo-kai Watch. Uno dei principali designer del gioco - Masaki Nakagawa - sogna però di poter creare una collaborazione con un altro gioco molto famoso.

Le parole di Nakagawa

In una recente intervista con GamesRadar+, Nakagawa ha risposto a una domanda su quale sarebbe la sua "collaborazione da sogno con Final Fantasy 14 per un raid". Inizia menzionando Final Fantasy 7 Remake, rivelando che gli "piacerebbe fare un crossover" con l'altro JRPG di Square Enix. Precisamente dite: "Personalmente mi piacerebbe fare un crossover con Final Fantasy 7 Remake, anche se viene sviluppato da un team separato della nostra azienda".

Nakagawa continua: "Anche se dovesse accadere, immagino che dovrebbe essere dopo il completamento della trilogia di Final Fantasy 7 Remake, ma è molto eccitante pensare di progettare contenuti crossover con vari personaggi e boss di Final Fantasy 7".

Tuttavia, una collaborazione di questo tipo non è ancora in programma. "Detto questo, non voglio assolutamente interferire con lo sviluppo del team di Final Fantasy 7 in questo momento, quindi mi piacerebbe magari parlarne con loro quando si presenterà l'occasione giusta".

Nel momento nel quale però l'attenzione viene spostata verso i giochi di altri editori, Nakagawa rivela che il suo desiderio è quello di creare un cross-over con League of Legends. "Per quanto riguarda i titoli di altre aziende, personalmente adoro League of Legends e ci gioco da molto tempo, quindi un cross-over con loro sarebbe un sogno che si avvera", ammette lo sviluppatore. "Sarebbe molto divertente se Aatrox e Aurelion Sol fossero presenti come boss dei raid in Final Fantasy 14".

Nakagawa vorrebbe anche che i personaggi di Final Fantasy 14 apparissero in League of Legends. "Potrebbe anche essere interessante avere i personaggi di Final Fantasy 14 come campioni crossover in League of Legends! Se un rappresentante di Riot Games sta leggendo queste righe, sarebbe un onore poter parlare con voi!".

Non è la stessa cosa, ma un cross-over di Final Fantasy è arrivato: un personaggio della serie apparirà in Tekken 8.