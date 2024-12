Il visore XR di Samsung potrebbe essere il primo a usare il comando vocale “Hey Gemini”

Samsung ha recentemente svelato il suo primo visore XR, attualmente in fase prototipale e chiamato Project Moohan, un nome che significa "Infinito" in coreano. Questo dispositivo sarà il primo a eseguire Android XR, il nuovo sistema operativo di Google per dispositivi di realtà estesa (AR/MR/VR), e il primo a utilizzare il comando vocale "Hey Gemini" per interagire con l'assistente AI integrato.

Android XR rappresenta una nuova frontiera per la tecnologia immersiva, progettato per alimentare visori e occhiali AR di prossima generazione. Il cuore del sistema è Gemini, l'assistente AI che sostituirà Google Assistant in questo nuovo ecosistema. Il progetto di Google punta a creare un'esperienza interamente basata sull'intelligenza artificiale, rendendo i dispositivi XR più intuitivi e potenti.