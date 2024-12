Samsung sfida Apple Vision Pro con Project Moohan: il visore XR che punta a rivoluzionare la realtà estesa

Samsung ha sorpreso tutti presentando, in collaborazione con Google, Project Moohan. Che a quanto pare non era il nome in codice di un paio di occhiali smart, bensì di un visore per la realtà estesa (XR) che si propone come alternativa ai già noti Meta Quest e Apple Vision Pro.

L'annuncio è arrivato durante un evento in cui erano attesi dettagli proprio sui vociferati smart glasses di Samsung. Andiamo a vedere insieme tutto quello che abbiamo scoperto.