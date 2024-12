Anche i Pixel possono bypassare la batteria e usare direttamente l'energia dell'alimentatore

Questa modalità di ricarica "pass-through" offre diversi vantaggi. In primo luogo, riduce l'usura della batteria, evitando il continuo flusso di energia tra l'alimentatore e la batteria stessa. In secondo luogo, limita il surriscaldamento del dispositivo, un problema che può verificarsi quando si utilizza lo smartphone durante la ricarica, soprattutto in estate o in ambienti caldi come l'abitacolo di un'auto.

La funzione è arrivata con l'ultimo Pixel Drop che ha portato un sacco di novità su Android esclusive per i Pixel, ma la scoperta è avvenuta solo grazie all'osservazione attenta degli utenti. Google, infatti, non ha menzionato esplicitamente questo "pass through" nelle note di rilascio dell'aggiornamento, confermando il tutto solo in un secondo momento.

Screenshot dell'app Device Info HW che mostrano come l'alimentazione avvenga direttamente dall'alimentatore

È importante sottolineare che questa funzione non è disponibile su tutti i modelli Pixel, ma solo a quelli che hanno ricevuto l'opzione di ottimizzazione della ricarica. Rimaniamo ancora in attesa di una lista completa da Google.

L'introduzione di questa funzionalità, già presente su smartphone di altri produttori, come Samsung, Sony e ASUS ROG, offre un'opzione in più per prolungare la vita della batteria, riducendo un po' lo stress di questa delicata componente e anche il surriscaldamento del dispositivo nel suo complesso.

