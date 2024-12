Dragon Ball: Sparking! Zero ed EA Sports FC 25 tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi

Incominciamo dai titoli sportivi. EA Sports FC 25 al momento viene proposto al prezzo di 44,98 euro per PlayStation e Xbox, mentre la versione Nintendo Switch è scontata a 34,98 euro. Dal calcio alle corse, F1 24 è in promozione a 34,98 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One.

Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop ci terranno compagnia fino al giorno di Natale, proponendo ogni giorno promozioni differenti su giochi e accessori di ogni tipo. Il catalogo di oggi, 13 dicembre , è particolarmente interessante, dato che troviamo, tra gli altri, EA Sports FC 25 e Dragon Ball: Sparking! Zero , due dei titoli di maggior successo in Italia quest'anno.

Anche Dragon Age: The Veilguard in offerta

Proseguiamo con Dragon Ball: Sparking! Zero. Il picchiaduro 3D di Bandai Namco solo per oggi è in promozione con un piccolo sconto a 69,98 euro su PS5 e Xbox Series X|S. Anche Dragon Age: The Veilguard è in promozione, al prezzo di 39,98 euro per PS5 e Xbox Series X|S.

Giocatori del Real Madrid in EA Sports FC 25

Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop sono valide sia in negozio che online, ma se siete interessati affrettatevi: saranno disponibili solo per oggi e verranno sostituite domani con nuovi sconti. Potrete accedere al catalogo di oggi a questo indirizzo, mentre di seguito abbiamo elencato tutti i prodotti in promozione: