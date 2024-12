Svelati i requisiti di Final Fantasy 7 Rebirth su PC dai minimi a 4K e 60fps, i preorder sono scontati del 30%

Dopo l'annuncio della data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth su PC, Square Enix ha svelato nel dettaglio i requisiti di sistema, dai minimi per giocare a 1080p a quelli Ultra per 4K e 60 fps, svelato le migliorie di questa versione e dato inizio ai preorder, che tra l'altro prevedono un grosso sconto per chi acquisterà il gioco prima del lancio.

Andando con ordine, stando al sito ufficiale della compagnia giapponese, Final Fantasy 7 Rebirth su PC offrirà tre preset standard e una gamma di settaggi grafici per ottimizzare al meglio l'esperienza su ogni configurazione. Per quanto riguarda le novità, troviamo framerate fino a 120 fps, migliorie grafiche, tra cui un sistema di illuminazione, dettagli delle ambientazioni e texture ritoccate. Confermato anche il supporto a NVIDIA DLSS, VRR, al DualSense di PS5 e mouse e tasteria, nonché la possibilità di personalizzare a piacere i controlli.