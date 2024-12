Arrivano un sacco di novità Android, ma alcune sono esclusive dei Pixel più recenti

Le novità Android

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda le didascalie dei video, ora più dettagliate e in grado di catturare anche i momenti non parlati nei dialoghi, come risate o applausi. Questa funzione, denominata "Expressive Captions", sarà disponibile in tutto il sistema, comprese le app dei social media e i messaggi video.

Alcuni esempi di "expressive captions"

Anche l'app Lookout, progettata per le persone ipovedenti o non vedenti, riceve un importante aggiornamento. Grazie all'integrazione del modello Gemini 1.5, l'app offrirà descrizioni più accurate delle immagini, migliorando l'esperienza utente.

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, Gemini Assistant si arricchisce di nuove estensioni, tra cui quella per Spotify, che consente di riprodurre musica tramite comandi vocali. Si tratta di un passo avanti verso la parità di funzionalità tra Gemini e l'Assistente Google standard. Inoltre, Gemini avrà accesso all'estensione Utilities, che gli permetterà di effettuare chiamate, inviare e-mail e modificare le impostazioni del telefono.

L'aggiornamento include anche la possibilità di creare adesivi con Emoji Kitchen in Gboard, condividere foto tramite codice QR con Quick Share e una modalità di scansione migliorata in Google Drive.

Gboard suggerirà alcune frasi in base agli elementi aggiunti agli screenshot.

I possessori di Pixel, in particolare quelli della serie Pixel 9, potranno beneficiare di ulteriori funzionalità esclusive. Tra queste, suggerimenti di risposta contestuali durante lo screening delle chiamate, una più profonda integrazione dell'app Pixel Screenshot con la possibilità di salvare le ricerche effettuate con Circle to Search e di visualizzare frasi di ricerca suggerite in Gboard in base agli elementi salvati negli screenshot.

Inoltre, i telefoni Pixel 6 e successivi riceveranno l'aggiornamento Identity Check, che richiede un'autenticazione aggiuntiva quando si accede alle impostazioni sensibili da una nuova posizione. Pixel 6 che riceveranno anche due anni di aggiornamenti software aggiuntivi, così come altri due vecchi smartphone Pixel.

Voi che cosa ne pensate di questa serie di aggiornamenti? Quali funzioni vi sembrano più utili? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.