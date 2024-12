L'Open Beta di Delta Force parte bene su Steam, ma ci sono tantissime critiche da parte dei giocatori

Ricordiamo che Delta Force è stato pubblicato in Open Beta il 5 dicembre , raggiungendo oltre 58k giocatori contemporanei in poche ore. I dati sono però migliorati nelle ore successive.

I dati di Delta Force

Quando più tardi, nel corso della giornata, si sono accumulati altri giocatori, il gioco ha raggiunto un picco di 102.167 utenti connessi contemporaneamente. Vale la pena notare che Delta Force è disponibile anche sull'Epic Games Store e sul sito ufficiale. Quindi il conteggio totale degli utenti connessi contemporaneamente è probabilmente più alto.

Nonostante i numeri positivi, l'Open Beta di Delta Force ha ricevuto un'accoglienza contrastante da parte dei giocatori. Al momento in cui scriviamo, solo il 57% delle 8,3k recensioni su Steam sono positive. Secondo Steam Scout, il 47,6% di tutte le recensioni è scritto in inglese, seguito dal cinese semplificato (14,57%), dallo spagnolo (6,1%), dal tedesco (5,24%) e dal portoghese - Brasile (5%). Pare quindi che il gioco abbia raggiunto il pubblico di tutto il mondo.

Ci sono diversi fattori chiave che stanno abbassando la valutazione in questo momento, secondo le recensioni su Steam: gli utenti australiani hanno avuto problemi a creare l'account necessario per giocare a Delta Force (il problema è già stato risolto, ma molti si lamentano ancora del supporto clienti sul Discord ufficiale del gioco). Altri citano vari problemi, tra cui cheater, bug e un sistema di monetizzazione avido. La lamentela più diffusa riguarda l'anti-cheat a livello di kernel richiesto per giocare a Delta Force (alcuni utenti affermano che i suoi file rimangono nel sistema anche se si disinstalla il gioco).

