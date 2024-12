Revenge of the Savage Planet ha un periodo d'uscita e un trailer con il gameplay di questo bizzarro seguito

Da quello che possiamo vedere, Revenge of the Savage Planet riprende il tono fantascientifico ironico di Journey to the Savage Planet , ma sembra spingere ulteriormente sull'umorismo e la follia generale, cosa che si riflette anche nello stile grafico adottato e nell'atmosfera generale.

"Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Revenge of the Savage Planet a maggio del prossimo anno", ha dichiarato Alex Hutchinson, CEO di Raccoon Logic, in un comunicato stampa. "Questo nuovo capitolo vede il ritorno del CEO di Kindred Aerospace preferito da tutti, Martin Tweed , che raduna le truppe contro la sua nuova nemesi, Gunther Harrison, il CEO di Alta Interglobal".

Il team Raccoon Logic ha mostrato un trailer con il gameplay di Revenge of the Savage Planet , ovvero quello che può essere considerato il seguito di Journey to the Savage Planet, annunciando anche il periodo di uscita fissato per il maggio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un gioco ancora più folle dell'originale

Anche in questo caso ci troviamo ad avere a che fare con un action in terza persona nel quale dobbiamo esplorare pianeti alieni e gestire una fauna locale alquanto ostile, mentre si cercano risorse e potenziamenti per tornare a casa.

Abbandonato su un pianeta alieno dopo che la missione di colonizzazione dello spazio è stata ritenuta troppo costosa da Alta Interglobal, il tuo ex datore di lavoro, ci troviamo a esplorare nuove e strane terre, raccogliendo tutto quello che possiamo per aiutarci a tornare a casa.

Revenge of the Savage Planet ci porta ad esplorare meravigliosi, folli e inquietanti pianeti, cercando risorse e ricchezze ma anche dovendo combattere con specie aliene decisamente ostili, in situazioni che si presentano alquanto folli.

Il nuovo capitolo presenta uno stile grafico un po' più cartoonesco di quanto visto in precedenza, e la possibilità di affrontare il gioco in solitaria o in cooperativa (sia in split screen che online).

Revenge of the Savage Planet sarà disponibile sia in formato digitale che fisico presso vari rivenditori, con una Day One Edition che include un'esclusiva tuta spaziale "Hot Wizz" e una carta d'arte aromatica da grattare e annusare.