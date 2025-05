Revenge of the Savage Planet, Spirit of the North 2 o altro? Cosa giocherete questo weekend?

Tra le novità più recenti troviamo Revenge of the Savage Planet e Spirit of the North 2.

I giochi della settimana

Revenge of the Savage Planet è il seguito di Journey to the Savege Planet, avventura spaziale nella quale dobbiamo esplorare un pianeta alieno pieno di stranezze per conto di una multinazionale.

Quest'ultima ci ha però licenziato e abbandonato ai confini dello spazio, quindi dobbiamo vendicarci di loro tornando sulla Terra. Dovremo quindi passare di pianeta in pianeta, scansionando piante, catturando creature ed esplorando tanti luoghi diversi. Potremo anche sbloccare tante abilità, giocando da soli oppure in compagnia di un amico. Sarà possibile sia sfruttare la cooperativa locale che quella online.

Spirit of the North 2 è invece un altro seguito, una avventura narrativa che ci mette nei panni di una volte e di un corvo che devono esplorare un mondo nordico, ripristinare i Guardiani perduti e trovare la via di casa. Si tratta di un gioco leggero che dura poche ore e permette di vivere una avventura adatta a tutti.

Ovviamente molti staranno ancora giocando ai giochi più recenti, come The Elder Scrolls IV Oblivion o Clair Obscur Expedition 33. Diteci, cosa giocherete questo fine settimana?