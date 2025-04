Spirit of the North 2 ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Oltre alle copie digitali, il gioco verrà pubblicato anche in formato fisico su PS5 e PC sotto forma standard edition e di "Signature Edition". Quest'ultima sarà acquistabile esclusivamente presso lo store di Silver Lining, a questo indirizzo , e includerà una serie di bonus, tra cui un artbook a colori firmato, due toppe ricamate, quattro spille in metallo raffigurati i personaggi e due cartoline artistiche.

Gli sviluppatori di Infuse Studios e il publisher Silver Lining Interactive hanno annunciato la data di uscita di Spirit of the North 2 ed è anche relativamente vicina. Questa nuova avventura approderà su PC via Steam, PS5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 maggio .

Cos'è Spirit of the North 2

Come da prassi, l'annuncio della data di lancio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Il filmato offre una panoramica delle caratteristiche del gioco, incentranto sull'esplorazione di mappe vaste e la risoluzione di puzzle e rompicapi di vario genere. Di sfuggita viene mostrato anche l'editor per la personalizzazione della volpe potragonista del gioco, di cui potremo modificare il colore del pelo, le proporzioni del corpo e altro ancora.

Spirit of the North 2 è un avventura in cui vestiamo i panni di una volpe solitaria accompagnata da un corvo. Il nostro obiettivo è quello di liberare i Guardiani perduti dal controllo dello sciamano Grimnir. Per farlo dovremo avventurarci nelle Northern Isles, fare luce su antichi misteri e trovare un modo per liberare queste terre magiche dalla corruzione.