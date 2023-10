Spirit of the North 2 annunciato con un trailer all'Xbox Partner Preview

Oggi, 25 ottobre 2023, è andato in onda l'Xbox Partner Preview e Microsoft ci ha mostrato un trailer per Spirit of the North 2. Sarà disponibile su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Nel video vediamo una coppia di animali, un corvo e una volpe caratterizzati da un alone azzurro. Le due creature viaggiano lungo vari ambienti e poi si riuniscono assieme, mentre una figura ammantata di rosso si palesa in primo piano. Purtroppo non abbiamo modo di vedere nulla di chiaro e certo sul gioco.

Spirit of the North era un gioco d'avventura nel quale prendevamo il controllo di una volpe rossa e seguivamo una storia legata al Guardiano dell'Aurora boreale. Si tratta di un gioco ben recepito con un 87% di recensioni positive su Steam.

Per ora non sappiamo nulla del seguito, ma possiamo supporre che non rivoluzionerà l'esperienza del primo capitolo, quindi se avete apprezzato il gioco dovreste seguire anche Spirit of the North 2.