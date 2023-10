Dungeons of Hinterberg: un nuovo trailer gameplay mostrato all'Xbox Partner Preview

Si tratta allora di esplorare i vari biomi e affrontare numerose minacce, cercando di arrivare in fondo ad ogni sfida e tornare al paese che fa da hub all'avventura.

Protagonista della storia è Luisa, un'esploratrice intenzionata ad esplorare tutti i 25 Dungeons of Hinterberg che danno il nome al gioco e caratterizzano la zona montana in questione.

Dungeons of Hinterberg si è mostrato con un nuovo trailer gameplay nel corso dell'evento Xbox Partner Preview, che ha illustrato qualcosa di più preciso su questo particolare gioco action RPG ad ambientazione alpina.

Tra dungeon e paese

All'interno di questo, rappresentato nel classico stile alpino, possiamo intessere relazioni sociali e portare avanti varie sub-quest, in questa sorta di bizzarra vacanza in montagna mista a sfide intense.

L'idea è di prendere parte a 25 dungeon in 25 giorni e vedere fin dove si riesce ad arrivare, ma senza mancare di godersi anche momenti di pace e tranquillità tra le alpi, cosa favorita dai bei paesaggi montani che fanno da sfondo.

Dungeons of Hinterberg è atteso per l'inizio del 2024 e uscirà al day one su Xbox Game Pass, vediamo dunque il trailer di oggi riportato qui sopra.